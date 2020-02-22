نائب وزير الخارجية الروسية: موسكو تدعم الجيش السوري في إدلب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين دعم بلاده للجيش السوري في حربه على الإرهابيين في محافظة إدلب شمال غربي سورية.



وفي مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية أكد فيرشينين تمسك روسيا بمواصلة الحوار مع تركيا لتسوية الأزمة في إدلب.



وفي سياق ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس مزاعم تركيا حول نزوح مئات آلاف المدنيين من محافظة إدلب نحو الحدود بسبب العمليات العسكرية في إدلب، مؤكدة أنها غير صحيحة.



وشدد رئيس مركز التنسيق الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء أوليغ جورافليوف على أن الأنباء التي تحدثت عن نزوح “مئات آلاف” المدنيين من محافظة إدلب نحو الحدود السورية مع تركيا بسبب العمليات القتالية ضد الإرهابيين في ريف إدلب غير صحيحة.



وأشار رئيس المركز إلى أن القوات التركية تنقل معدات عسكرية وسيارات شحن تركية محملة بالذخائر والأسلحة عبر قوافل يبلغ طولها عدة كيلومترات إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وكان الجيش السوري قد تمكن أول أمس الخميس من صد هجوم عنيف لـ”جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الموالية لها من عدة محاور على بلدة النيرب في محافظة إدلب بتغطية نارية تركية وأوقع عشرات القتلى في صفوف المجموعات المهاجمة ودمر آلياتها ومدرعاتها دون أن يطرأ أي تغيير على خارطة السيطرة.