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نائب لبناني: الأسد رفض قبول السعودية ببقائه في الحكم مدى الحياة

كشف النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله، نواف الموسوي، عن رفض الرئيس السوري بشار الأسد عرضا سعوديا بتمويل إعادة إعمار سوريا مقابل قطعه العلاقات مع حزب الله وإيران.

وقال الموسوي في لقاء تلفزيوني مع قناة "الميادين" 21/8/2018 إن العرض الذي رفضه الأسد يقوم على "مقايضة تمويل السعودية إعادة إعمار سوريا بقطع العلاقات مع حزب الله وإيران".

وأشار إلى أن مندوبا سعوديا من قبل ولي العهد محمد بن سلمان حمل العرض للأسد، مضيفا أن "المملكة عرضت على الأسد الموافقة على بقائه في الحكم مدى الحياة وإعادة إعمار سوريا مقابل التخلي عن العلاقة مع حزب الله وإيران".

وختم الموسوي: "الرئيس الأسد مقاوم وهو في موقع المقاومة".

 

المصدر: الميادين

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