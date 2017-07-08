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نائب رئيس الحكومة التركية يقر بوضع اليد على نحو ألف شركة

نائب رئيس الحكومة التركية يقر بوضع اليد على نحو ألف شركة

أقر نور الدين جانيكلي نائب رئيس وزراء النظام التركي اليوم أن السلطات التركية وضعت يدها او فرضت تعيين مديري 965 شركة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية نحو ستة مليارات دولار منذ محاولة الانقلاب في تموز العام الماضي.
واستغل نظام رجب طيب اردوغان محاولة الانقلاب لفرض حالة الطوارئ في البلاد والسيطرة على بنوك وشركات صناعية وأخرى إعلامية متخذا كذريعة لذلك تهمة “ارتباط اصحابها بالداعية التركي فتح الله غولن” الذي عمد رئيس النظام التركي إلى إلقاء المسؤولية عليه في محاولة الانقلاب بعد أن كان من أقرب حلفائه.
ونقلت وكالة رويترز عن جانيكلي قوله في بيان خطي إن “الشركات البالغ عددها 965 والواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة وتعمل في 43 محافظة في أنحاء تركيا يبلغ إجمالي أصولها نحو 3ر11 مليار دولار وتوظف 46 ألفا و357 شخصا”.
وإضافة إلى الهيمنة على الشركات قام نظام اردوغان بسجن أكثر من 50 ألف شخص بانتظار محاكمتهم وطرد أو أوقف عن العمل نحو 150 ألف موظف حكومي بينهم جنود وضباط جيش وشرطة ومعلمون وموظفون مدنيون إضافة إلى اعتقال أو إقالة محامين وقضاة إلى جانب تشديد قبضته على القضاء ووسائل الإعلام وإغلاق مواقع الكترونية شهيرة .

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