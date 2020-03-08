نائب ترامب ووزير خارجيته في مؤتمر حضره مصابون بفيروس كورونا

حضر كل من نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والعشرات من أعضاء الكونغرس، مؤتمر لوبي آيباك في واشنطن، ليتم الكشف لاحقاً أنه من بين المشاركين في المؤتمر هناك شخصين مصابين بفيروس كورونا الذي بات منتشراً في معظم دول العالم متسبباً بآلاف الإصابات والوفيات.



وأوضحت لجنة الشؤون العامة الأمريكية ـ “الإسرائيلية”، في رسالة أرسلتها إلى الحاضرين في المؤتمر ومكاتب الكونغرس ونشرتها على “تويتر” أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عقد بين الأول والثالث من شهر آذار الجاري.



وقالت المجموعة في الرسالة المذكورة: إن “اختبارات فيروس كورونا لإثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابية لجهة الإصابة بالمرض”.



وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنه إلى جانب بنس وبومبيو، حضر المؤتمر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والمرشح الديمقراطي السابق للانتخابات التمهيدية الديمقراطية مايكل بلومبرغ.



من جهة ثانية، تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن أن نائب ترامب ابتكر طريقة جديدة للمصافحة تحسباً من تفشي كورونا، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يصافح بمرفقه ناصحاً باقي مساعديه باتباع نفس الخطوة.



وكانت السلطات الأمريكية أعلنت الجمعة 5/3/2020، أنه تم تأكيد 22 إصابة جديدة بوباء كورونا، في ولاية نيويورك، معظمها لأشخاص في مقاطعة ويستشيستر الواقعة شمال مدينة نيويورك، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 44.