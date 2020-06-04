ميليشيات تركيا تفرض "أتاوات" على المزارعين تحت التهديد

ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن الميليشيات التابعة لتركيا تفرض في الآونة الأخيرة "أتاوات" على المزارعين في مناطق سيطرتها بريفي الرقة والحسكة في شمال سوريا.



وأوضحت المصادر أن الميليشيات وجهت كلاماً صريحاً للمزارعين بوجوب دفع عشرة في المئة من قيمة المحصول، وإلا سيتم مصادرة المحصول كاملاً، مع تعميم رسائل للمزارعين تقول: "نحنا حررناكم ورح تدفعوا غصب".



وأشارت المصادر إلى أن العملية تتم عبر تقسيم المناطق لقطاعات، حيث يتولى العملية الجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش الشرقية وأحرار الشرقية ولواء السلطان سليمان شاه "العمشات" في تل أبيض، وفرقة الحمزة "الحمزات" والسلطان مراد وفرقة المعتصم برأس العين وشمال الحسكة.



وأضافت أن قادة الميليشيات أطلقت عمليات الجباية الإجبارية تحت مسمى تجميلي هو "الجباية لصالح اقتصادية الفصيل".



يذكر أن الأراضي الزراعية في مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لأنقرة شهدت في الفترة الأخيرة حرائق مفتعلة، وهو ما تسبب بحالة بخوف لدى المزارعين الذين يعتمدون على الأرض كمصدر رئيسي لرزقهم.