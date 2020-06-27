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ميليشيا “قسد” تُنفذ حملة اعتقالات في “مخيم الهول”.. وأصابة طفل بانفجار حراق نفط يدوي

أكدت مصادر أهلية أن ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” العميلة للاحتلال الأميركي، نفذت اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في القسم الخامس من “مخيم الهول” الواقع تحت سيطرتها بريف الحسكة الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن حملة اليوم تأتي في سياق حملات الاعتقال التي تقوم بتنفيذها “قسد” بين الحين والآخر في مختلف أقسام المخيم، الذي يحتوي الآلاف من الأسر العراقية والسورية النازحة، وعوائل كثيرة لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات.

وفي سياق آخر، أكدت المصادر، أن اثنين من مسلحي “قسد” أصيبا بجروح، أحدهم حالته خطرة، إثر هجوم شنه مجهولون على حاجز لهم في قرية العاليات التابعة لبلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بعد قيام مسلحين مجهولين باستهداف حاجز لـ “قسد” بالأسلحة الرشاشة في بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، دون ورود أنباء عن الإصابات والخسائر.

من جهة ثانية، أصيب طفل بحروق ووقعت أضرار مادية كبيرة في محال تجارية، إثر إنفجار حراق نفط يدوي في قرية صباح الخير بريف الرقة الشرقي.

 


الوطن