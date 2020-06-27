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ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى الإدارة العامة لمؤسسة “السورية للحبوب” في الحسكة

استولت ميليشيا ” قوات سوريا الديمقراطية  قسد ” العميلة للاحتلال الأميركي، اليوم الجمعة، على مبنى الإدارة العامة لمؤسسة “السورية للحبوب” في سورية، والتي تتخذ من مدينة الحسكة مقرا لها منذ سنوات عديدة .

و اقتحمت في الحسكة مجموعة مسلحة من “قسد” المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة “السورية للحبوب” الواقع ضمن تجمع الدوائر الرسمية الحكومية بالقسم الجنوبي من حي غويران، وقامت بطرد الموظفين وإخلائه من جميع الحراس بعد الاستيلاء على مفاتيح المبنى وإغلاقه لتحويله لمركز أمني لها بعد سيطرتها على مبنى المصرف التجاري السوري قبل أسابيع.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة ، أن “قسد” تعتزم تحويل المبني الحكومي إلى مقر لما يسمى “محكمة عناصر تنظيم داعش” الإرهابي الذين تحتجزهم منذ فترة طويلة في سجون متفرقة.

ويقع مبنى المؤسسة العامة “السورية للحبوب” الذي استولى عليه مسلحو “قسد” بالقرب من سجن الثانوية الصناعية والمعهد الصناعي الذي حوله الاحتلال الأميركي و”قسد” إلى سجن ومعتقل للتحقيق مع مسلحي داعش المحتجزين في سجن الحسكة المركزي وبالقرب من مقر القاعدة الأميركية غير الشرعية في تجمع دوائر النفوس والسياحة والهيئة العامة للتفتيش التي استولت عليها “قسد “في وقت سابق.

 



الوطن