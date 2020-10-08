ميليشيا “قسد” تداهم عدداً من المنازل وتختطف مدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في مناطق شرق الفرات السوري حيث اختطفت اليوم عدداً من المدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور.



وقالت وكالة “سانا” السورية إن “مسلحين من قسد مدججين بالأسلحة داهموا بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عمن يسمونهم مطلوبين واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة”.



وفي ريف الحسكة قالت الوكالة إن “مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد قامت باختطاف شابين بعد توقيفهما على أحد حواجزها في قرية أم الزر شمال مدينة الشدادي واقتادتهما إلى جهة مجهولة”.



وكانت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” طوقت أمس قرية الحصيوة التابعة لناحية تل حميس في ريف الحسكة الشرقي واقتحمت منزلاً فيها واختطفت شابين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك وسط حالة سخط شعبي من ممارسات “قسد” حيث تمكن أبناء العشائر العربية شرقي الفرات السوري نهاية الشهر الفائت من طرد الميليشيا من عدة قرى وبلدات في ريف الرقة.