ميليشيا في درعا تعتقل أحد المشاركين في مؤتمر الحوار

أعلنت ميليشيا «كتيبة محمد الشرع» في درعا أمس إلقاء القبض على المدعو خالد الشرع وهو أحد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم الثلاثاء الماضي، مطالبة ما يسمى «دار العدل في حوران» باعتقال بقية المشاركين من مناطق سيطرة الميليشيات.





وقالت الميليشيا الموجودة في بلدة داعل بريف درعا في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة باسم «آل الشرع» و«آل الملحم»: إنهم ألقوا القبض على خالد لحظة دخوله من معبر داعل، واقتادوه إلى سجن الميليشيا مع مصادرة جميع ثبوتياته الشخصية.

وزعم البيان، أن خالداً موقوف للحق العام في سجن الكتيبة.





مضيفاً: إنهم ملتزمون بتسليمه لـ«دار العدل» بشرط إحضارها جميع المشاركين الموجودين في مناطق سيطرة المسلحين، وإلا فإنهم سيحاسبونه بما يرونه مناسباً، داعياً أهالي المشاركين إلى ما سماه «وضع أنفسهم تحت الحق قولاً وفعلاً».

من جانبه أكد متزعم الميليشيا صقر قسيم الشرع، وفقاً للمواقع، أنهم لم يسمعوا بالقبض على أي مشارك آخر في سوتشي «حتى الآن»، رغم عودتهم إلى مناطقهم، مطالباً «دار العدل» باتخاذ إجراءات بحقهم، ورأى أن محاسبة خالد ستكون «وفق ما يقرره وجهاء العشيرة»، على حين سيقرر ما يسمى «المجلس العسكري في داعل» إذا ما كان سيلاحق بقية المشاركين أم لا.





من جانبه أوضح القيادي في الميليشيا فادي الغزاوي، أنه إذا لم تعتقل «دار العدل» أياً من المشاركين الآخرين، فإن الميليشيا ستحاسب «المعتقل لديها أصولاً وفق العادات العشائرية»، واعتبر أن المجلس العشائري لـ«آل الشرع» هو من يصدر الحكم بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى «مجلس حوران الثوري» أصدر بياناً في 23 كانون الثاني الفائت أكد فيه رفضه التام لمؤتمر سوتشي، وأنه «يتبرأ ممن يحضر المؤتمر، أو يسعى لإنجاحه»، معتبراً أنه «خائن» لما يسمى «الثورة»، وسيسعى إلى «محاكمته أمام المحاكم المختصة».





ورغم إعلان «هيئة التفاوض» المعارضة رفضها الحضور في سوتشي إلا أن ممثلين عن «منصة موسكو» و«منصة القاهرة» ومنصات أخرى حضروا المؤتمر، على حين حضر بعض المعارضين المحسوبين على أنقرة إلى مطار المدينة الروسية واصطنعوا أزمة للتذرع بعدم حضور المؤتمر بعدما اعترضوا على شعار المؤتمر لاحتوائه العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية.



