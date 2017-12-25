ميليشيا «الجنوبية» تقاطع «سوتشي»
رفضت ميليشيا «الجبهة الجنوبية» التابعة لميليشيا «الجيش الحر» والمدعومة من غرفة «الموك» مؤتمر «سوتشي» المقرر عقده نهاية الشهر المقبل، وأعلنت مقاطعتها له، واعتبرت كل من يحضره بمنزلة «عدو للشعب السوري وثورته».
وتشارك ميليشيا «الجبهة الجنوبية» بمحادثات «أستانا» و«جنيف» ولم يأت البيان على ذكر أنها ستقاطع الجولات القادمة لهذين المسارين.
ويرى مراقبون أن إعلان ميليشيا «الجنوبية» رفضها لمؤتمر سوتشي، لا يعدو مجرد جعجعة للتشويش عليه لإثبات وجودها كلاعب على الأرض.
واختتمت الجمعة الجولة الثامنة من محادثات أستانا وأكد البيان الختامي الصادر عن الدول الضامنة، (روسيا، إيران وتركيا) عزمها على «التعاون بهدف عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29 و30 كانون الثاني 2018 بمشاركة كل شرائح المجتمع السوري».
وأعلنت موسكو أمس الأوّل عن بعض الترتيبات في سوتشي، حيث رجح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن يتم خلال المؤتمر الحوار «تشكيل لجنة دستورية»، فيما قال رئيس الوفد الروسي لمباحثات «أستانا» ألكسندر لافرينتييف: «في حال كان لدى الناس تطلعات إيجابية فإننا مستعدون لاستقبالهم ومنحهم فرصة للقدوم، أما في حال أرادوا استخدام ساحة سوتشي من أجل رفع شعارات حول عدم مقبولية بقاء (الرئيس بشار الأسد) في السلطة، أعتقد أنه لا مكان لهم هناك، لأنه سيكون من الواضح أن هؤلاء الناس يريدون استمرار النزاع المسلح».
وسبق ذلك أن أكد رئيس وفد الميليشيات إلى «أستانا» أحمد طعمة، «تلقيه دعوة لأول مرة من أجل الذهاب إلى سوتشي» وقال: «ننظر إليها بإيجابية وليس بسلبية»، لكنه طرح ما يمكن اعتباره شرطاً مسبقاً، بأن يكون الإفراج عن السجناء قبل الذهاب إلى سوتشي.
المصدر: الوطن
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