ميشال عون يعلن موعد نزع سلاح "المقاومة اللبنانية"

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية، عن توقيت نزع سلاح المقاومة اللبنانية ، مؤكداً أن «التفكير في نزع سلاح الحزب سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان».



ورد عون على مطالب المحتجين في لبنان بنزع سلاح الحزب، فقال: «الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائماً بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية».



وأضاف عون أنه «عندما يتم حل النزاع، يقدم الحزب سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني».



ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه «ومنذ 15 سنة إلى اليوم، لم يحصل أي إشكال بين الحزب والجيش أو المدنيين، ما عدا حادث 7 أيار 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخلياً عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية».



وعن العلاقة التي تربطه مع الحزب، قال الرئيس عون إنه «أجرى تفاهماً مع المقاومة عام 2005 وليس دمجاً حزبياً، وإنما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني»







