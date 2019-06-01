ميزة جديدة من غوغل.. ترجمة قوائم الطعام

بدأت شركة غوغل إطلاق الميزة الجديدة، التي تسهل على المستخدمين طلب الطعام، وترجمة لافتات اللغات الأجنبية، وذلك لجميع مستخدمي خدمة غوغل لنس- Google Lens” على نظام “آي أو إس”، وهواتف أندرويد التي تدعم منصة الواقع المعزز “أي آر كور” ARCore.



وستدعم خدمة “غوغل لنس” إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعاً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.



أما خاصية الترجمة التي توفرها “غوغل لنس”، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.



كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة “غوغل لنس” عن طريق المساعد الذكي “غوغل أسيستنت” Google Assistant، وخدمة “صور غوغل” Google Photos، وتطبيق البحث الرئيسي.







