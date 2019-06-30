ميزة جديدة تربط بين " فيسبوك" و "واتساب " مباشرة

تقدم "واتس آب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على "فيسبوك".



ويمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر عالميا مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، التي تختفي بعد 24 ساعة، على حالات وقصص "واتس آب".



وقالت "فيسبوك" إن الدمج الجديد لا يتطلب منك ربط حساب "واتس آب" بالموقع الاجتماعي أو خدمات أخرى، ما قد يزيل المخاوف من إمكانية مشاركة البيانات بشكل غير مشروع.



ومن المحتمل أن تُطرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.