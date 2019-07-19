ميركل: يجب اغتنام كل الفرص الدبلوماسية لتخفيف تأزم الوضع بالخليج

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إلى اغتنام كل الفرص الدبلوماسية لحل مشكلة الوضع المتأزم في منطقة الخليج.



ونقلت سبوتنيك عن ميركل قولها في مؤتمر صحفي: “ليس بالإمكان الآن متابعة التطورات في الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص دون الشعور بالقلق ولا سيما في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران” مشددة على أن المساعي الدبلوماسية تحظى بأهمية قصوى في هذه الظروف.



وفي إطار المحاولات الأميركية المتواصلة لتأجيج الوضع مع إيران ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز وهو الأمر الذي نفته طهران مؤكدة أن صورا التقطتها طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني أثبتت عودة الطائرة إلى قاعدتها سالمة.