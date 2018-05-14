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ميركل: على أوروبا بذل المزيد لوقف الحرب في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه ينبغي على الساسة الأوروبيين بذل المزيد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في سوريا.
وجاءت دعوة ميركل خلال كلمة أثناء تسلمها جائزة "مصباح السلام" للقديس فرنسيس، من الرهبان الفرنسيسكان في مسقط رأس القديس فرنسيس بإيطاليا .

ووصفت ميركل سوريا بأنها "واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا" وقالت إن الساسة يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية لإنهاء هذا الصراع.

وقالت المستشارة الألمانية: "هذا الصراع أصبح صراعا للمصالح الإقليمية وصراعا للأديان...ولهذا السبب فإن جائزة اليوم تذكرني أنا وزعماء أوروبيين آخرين بأننا يجب أن نكون أكثر انشغالا بحل هذا الصراع".

وبحصول ميركل على جائزة "مصباح السلام"، تنضم إلى قائمة زعماء سابقين حصلوا عليها مثل رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا والدالاي لاما، والرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس، والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

 


المصدر: رويترز

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