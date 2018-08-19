ميركل: توجد في سوريا تغييرات إيجابية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس السبت عن تغيرات إيجابية في سوريا، ومن المهم الآن تجنب كارثة إنسانية هناك.

وقالت ميركل قبل بدء مباحثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ” سوريا موضوع مهم بالطبع، يجب علينا في المقام الأول أن نتجنب وقوع كارثة إنسانية في هذا البلد، نحن نشهد انخفاضا في الأعمال العدائية، لكن هذا لا يعني أن لدينا نظام سلمي هناك”.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سوريا بحاجة إلى مساعدة وفي المقام الأول في تلك المناطق التي يمكن للاجئين العودة إليها بما في ذلك من أوروبا.

قال بوتين قبل بدأ الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “سنناقش الوضع في الشرق الأوسط، أولا وقبل كل شيء…سوريا.

من المهم زيادة المكون الإنساني في الصراع السوري، أعني، أولا وقبل كل شيء، تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومساعدة المناطق التي يستطيع اللاجئون العودة إليها من الخارج”.



وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن المقرر أن تتناول المباحثات موضوعات التسوية في سوريا وأوكرانيا والمشروعات التجارية والاقتصادية.



وكالات