ميدفيديف: نرفض الحرب وأسلحتنا للردع فقط

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ترفض الحرب وأن سعيها لامتلاك أسلحة حديثة وفعالة هو للردع فقط.





وقال ميدفيدف في حديث لصحيفة لوكسمبورغ وورت “نحن بالطبع نسعى لامتلاك أسلحة حديثة وفعالة لكن أكرر ليس لمهاجمة أحد” مضيفا أن الغرض من الترسانة النووية الروسية هو “ضمان الأمن القومي الروسي والردع”.





وشدد ميدفيديف على أن امتلاك الأسلحة الحديثة والفعالة هو أمر متجسد في العقيدة العسكرية التي هي بطبيعة الحال دفاعية.





وحول العقوبات الأوروبية على روسيا أكد رئيس الوزراء أن تأثير هذه العقوبات “صفر”.





وفي السياق ذاته أوضح ميدفيديف أن مشروع السيل الشمالي 2 يقلل من مخاطر عبور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.