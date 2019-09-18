ميدفيديف: علاقات روسيا والصين دخلت حقبة جديدة من التطور

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن العلاقات بين روسيا والصين دخلت حقبة جديدة من التطور مع وجود مشاريع عديدة على أساس ثنائي وفي إطار الاتحادات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.



ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله في الاجتماع الدوري الرابع والعشرين للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بطرسبورغ: إنه بحلول عام 2024 تخطط روسيا والصين للوصول إلى مستوى تعاون يبلغ 200 مليار في ارتفاع من 108 مليارات دولار تم تسجيلها العام الماضي من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة.



إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن العلاقات بين موسكو وبكين تتطور بثبات في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد في ظل ظروف دولية واقتصادية وسياسية صعبة عاملاً للاستقرار ليس فقط للبلدين بل للعالم بأسره.