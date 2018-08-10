ميدفيديف: تشديد العقوبات الأميركية ضد روسيا إعلان حرب اقتصادية

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف اليوم أن تشديد العقوبات الاميركية ضد روسيا “يمكن اعتباره بمثابة إعلان حرب اقتصادية”.

ورداً على سؤال حول العقوبات الأخرى التي يمكن اتخاذها ضد روسيا قال ميدفيديف في اجتماع مع موظفي محمية كرونوتسكي الحكومية وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “إذا حدث شيء مثل حظر أنشطة البنوك أو استخدام العملة أو تلك فهذا يمكن تسميته بشكل مباشر تماماً أنه إعلان حرب اقتصادية وسيكون من الضروري الرد على هذه الحرب بالطرق الاقتصادية والسياسية وإذا لزم الأمر من خلال وسائل أخرى”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت قبل أيام فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بذريعة اتهامها باستخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) ضد الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية.