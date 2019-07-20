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ميداليتان فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد العالمي للرياضيات

أحرز فريق سورية ميداليتين فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي أقيم في بريطانيا بمشاركة 112 دولة وانتهت منافساته أمس.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن أحمد رجب خميس ومحمد بشير الحافي وهما بالصف الثالث الثانوي في مدرسة الباسل للمتفوقين بمحافظة حلب فازا على التوالي بالميداليتين الفضية والبرونزية.

وحاز شهادة تقدير حسب الهيئة كل من عبدالكريم السيد رمضان من محافظة دمشق الصف الثاني الثانوي في مدرسة السعادة الخاصة ومجد هاني ناصر من محافظة اللاذقية الصف الثالث الثانوي في مدرسة المتفوقين ومحمد فؤاد المعين من محافظة حلب الصف الثاني الثانوي في المدرسة الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن سورية بهذه الانجازات تقدمت 5 درجات في الترتيب العالمي لتصبح 55 بعدما كانت 60.

وكان الأولمبياد العالمي للرياضيات انطلق ببريطانيا في السابع عشر من الشهر الجاري وسيتم تتويج الفائزين يوم غد.