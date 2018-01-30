ميتسوبيشي: استدعاء 51 ألف سيارة في الصين
أعلنت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 51596 سيارة في الصين على خلفية مخاطر محتملة بشأن السلامة في مكابح اليد.
وذكرت المصلحة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي في الصين أن إدارة مبيعات شركة "ميتسوبيشي موتورز" المحدودة بالصين، تقدمت إليها بطلب استدعاء تلك السيارات.
وأضافت المصلحة أن الاستدعاء سيكون لسيارات "أوتلاندر" المستوردة والتي جرى تصنيعها خلال الفترة من 15 تشرين الثاني 2012 إلى 28 كانون الثاني 2016.
واشارت المصلحة العامة الى أن المياه يمكن أن تدخل إلى مقدمة المكبح، ما يتسبب في تآكل عمود المحرك، وهو إذا ما حدث يمكن أن يؤدي إلى إعطاب مكابح اليد تماما، ما قد يؤدي إلى انزلاق السيارة لدى توقفها.
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