ميتسوبيشي: استدعاء 51 ألف سيارة في الصين

واشارت المصلحة العامة الى أن المياه يمكن أن تدخل إلى مقدمة المكبح، ما يتسبب في تآكل عمود المحرك، وهو إذا ما حدث يمكن أن يؤدي إلى إعطاب مكابح اليد تماما، ما قد يؤدي إلى انزلاق السيارة لدى توقفها.