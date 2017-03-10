مياه وردية اللون تدفقت من صنابير منازل سكان مدينة أونواي الكندية

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانيّة أنّ "مواطني مدينة أونواي في محافظة ألبرتا في كندا أبلغوا عن صدمتهم إثر تدّفق مياه ورديّة اللّون من صنابير منازلهم، ليتضح بعد ذلك أنّ اللّون الوردي هو أثر جانبي للمركّب الكيميائي "برمنجنات البوتاسيوم" المستخدم في القضاء على الحديد وكبريتيد الهيدروجين من الماء".



وعقب الحادثة، أوضح العمدة دالي كراسنو أنّ "عطلاً في محطة معالجة المياه وتحديداً فتح صمّام خاطئ، سمح بتسرّب مركّب برمنغنات البوتاسيوم ووصوله إلى المياه".



وطبقًا للأطباء، فإنّ برمنجنات البوتاسيوم هو مركّب كيميائي صيغته الكيميائية KMnO4، وفي هذا الملح يكون المنغنيز في حالة الأكسدة، وهو يسبب تهيّجا في الجلد.

وكالات