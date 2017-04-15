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مياه غازية بنكهة الشوكولاتة والقهوة

يقدم طالب جامعي تركي 90 نوعاً مختلفاً من المياه الغازية، لسكان إسطنبول وزائريها، في محله المتخصص فقط في بيع المياه الغازية بنكهات مختلفة بينها الشوكولاتة، والقهوة.

وقال الطالب في كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، محمود صقالي (25 عاماً) إنه شرع في العمل بجانب الدراسة منذ بدء دراسته الجامعية، وخلال عمله في بيع المواد الغذائية عرض مرة على أصدقائه على سبيل المزاح فكرة التخصص في المياه الغازية، إلا أن الأمر تحول فيما بعد إلى عمل جاد.

وأوضح أنه اكتشف خلال بحثه على الإنترنت وجود أنواع كثيرة من المياه الغازية التي تنتج في مدن تركية مختلفة، وهكذا قرر تحويل فكرته إلى مشروع، وافتتح مع شريك له محلاً صغيراً في منطقة «وفا» في حي الفاتح التاريخي في إسطنبول.

ورغم صغر المحل إلا أنه يحوي 90 نوعاً مختلفاً من المياه الغازية، بينها أنواع بنكهات مختلفة كالقهوة والشوكولاتة، والجوز، وجوز الهند.

ويتحدث صقالي بحماس عن ردود فعل زبائنه، قائلا إن البعض لا يصدق في البداية أن تلك المشروبات ذات النكهات المختلفة هي مياه غازية، ومن ثم يقدم على تجربتها، وقد تسفر التجربة عن الإعجاب بالمذاق المختلف أو بعدم استساغته، إذ أن أذواق الناس تختلف كما يؤكد.

وهناك نوع آخـــــر من الزبــــائن الذين ينتمـــون في الأصل لمدن تركية أخــــــرى، وهؤلاء يفــــدون المحل بحثًا عن أنواع المياه الغازيــــة التي اعتادوا عليها في مدنهم ولا تباع في إسطنبول، ويصف صقلي فرحتهم الشديدة بعثورهم على مشـــروبات طفولتهم، ومن ثم إعلان الأمر لجميع أصدقائهم ليصبحوا بدورهم زبائن للمحل.

ونظرا لكون المحل في منطقة تاريخية يستقبل زبائن من خارج تركيا أيضاً، ويسعى صقالي لتوسيع مجموعته لتضم 100 نوع من المياه الغازية.

المصدر: وكالة الاناضول

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