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مياه طرطوس تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من العمال المؤقتين والدائمين لديها

 

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس عن إجرائها مسابقة لتعيين عدد من العمال المؤقتين والدائمين لديها من الفئات الثانية والثالثة والخامسة.

وبينت المؤسسة أن العدد المطلوب للفئة الثانية هو “17 من ذوي الشهداء و17 من باقي المتقدمين، من اختصاص ميكانيك أو كهرباء، بعقد عمل مؤقت”.

وأضافت المؤسسة أنه “بالنسبة للفئة الثالثة فإن العقد دائم لحملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها”، مشيرةً إلى أن العدد المطلوب هو “6 من ذوي الشهداء و6 من باقي المتقدمين”.

أما الفئة الخامسة فعقدها “مؤقت لحملة شهادة التعليم الأساسي أو مايعادلها أيضاً”، حيث طلبت المؤسسة “11 شخصاً لذوي الشهداء و11 شخصاً لباقي المتقدمين”.

يذكر أن تقديم الطلبات يبدأ “اعتباراً من 1 – 4 – 2018 ولغاية 15 – 4 – 2018، في مبنى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس الكائن بشارع طارق بن زياد، غرب ثكنة الشيخ صالح العلي”.

 

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