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مياه دمشق وريفها : سياسة التقنين تكفي لنهاية الصيف

بين مدير عام مياه دمشق وريفها سامر الهاشمي، أن سياسية التقنين تكون وفقاً لإنتاجية نبع الفيجة وهي سياسة سنوية، وحالياً هناك فجوة بين إنتاجية المياه والاستهلاك ونقوم بتغطيتها من خلال التقنين.

كما أكد أن سياسة المياه تكفي لنهاية الصيف وبداية الموسم المطري وتؤمن احتياجات المواطن اليومية.

وإن المناطق المحددة ضمن دائرة التقنين تزود من خزانات بجبل قاسيون، وهناك مناطق تزود بالضخ، ويمكن أن يشمل التقنين مناطق أخرى في مرحلة لاحقة يتم الإعلان عنها، والوقت الذي تم اختياره ليس ثابتاً وتمت مراعاة حاجة الناس للمياه في ساعات النهار.