موقع فوكس نيوز الامريكي : طبول الحرب تقرع

منذ ثلاثة أيّام وصل عدد السفن الأمريكية التي تم سحبها من بحر الصين أكثر من 63 قطعة بحرية من بوارج وفرقاطات وكثير من المدمرات و ثلاث حاملات للطائرات كلها توجهت الى الخليج العربي وبحر عمان،

وتم شحن أكثر من 60 بطارية صواريخ باتريوت من الجيل المتطور المتقدم الى السعودية من القاعدة الأمريكية في الكويت،

ونصبت أمريكا 19 بطارية باتريوت في الكويت و 10 في البحرين و 23 في ألأمارات وكل السفن الأمريكية أصبحت محملة بالمضادات الصاروخية الأعتراضية وحاملتا طائرات واحدة تمركزت قرب سواحل أسرائيل القريبة من لبنان واثنين في بحر عمان وحمّلت بمنظومات باتريوت أيضا.

اما اسرائيل، فقد نشرت في 24 ساعة الماضية 8 منظومات مضادات للصواريخ في خارج كل مدينة و 4 في داخل كل مدينة وأصبحت حدود أسرائيل عبارة عن جدار من القبة الدفاعية اذ بين كل 10 كيلومتر نشروا بطاريات باتريوت - - هل هي أمّ المعارك الثانية ؟

بدورها أيران أوعزت الى حزب الله بسحب كل مقاتليه من سوريا ونشرهم على الحدود مع أسرائيل كما قام الحزب بنشر أكثر من 34 بطارية صواريخ أيرانية على طول الشريط الحدودي وحول مدنه واسرائيل بدورها نشرت فرقة قتالية في الجولان السوري

والى الآن سوريا في حالة أستنفار كبير وتستعجل روسيا بالحصول على منظومات أس300 - - والحقيقة الوقت بدأ يضيق جدا وعلى بوتن سرعة تسليم سوريا هذه المنظومة لأن وحدتها أصبحت مهددة بشكل كبير .