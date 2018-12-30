موقع عبري: ثلاثة نجاحات للرئيس السوري في أسبوع واحد!

قال موقع استخباراتي عبري إن الرئيس السوري بشار الأسد، حقق ثلاثة نجاحات باهرة خلال الأسبوع الماضي فقط.



ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري “ديبكا”، صباح اليوم السبت، أن الرئيس بشار الأسد، حقق نجاحات كبيرة خلال أسبوع واحد فقط، بدأت بالانسحاب الأمريكي من بلاده، وتبعها إعادة افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.وعدد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي نجاحات الأسد، مضيفا أن دخول القوات السورية مدينة منبج هو نجاح آخر للرئيس الأسد، وكذلك استمرار تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معه ومساندته له في مواجهته ضد “الإرهابيين” وكذلك ضد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مساء الثلاثاء الماضي.



وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري أن الإمارات جددت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، على خلفية الانسحاب الأمريكي من سوريا، في الوقت الذي كانت تنتوي الإمارات إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، حيث عزت إلغاء أرسال هذه القوات إلى القرار الأمريكي المفاجيء بخروج القوات الأمريكية العاجل من سوريا.



وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن السعودية ستتبع الإمارات في افتتاح سفارة بلادها في دمشق، تماشيا مع السياسة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوريا.



وأضاف الموقع الاستخباراتي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب الكامل من سوريا، تم بالتنسيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتابع الموقع الإسرائيلي، وثيق الصلة بجهاز الموساد، أن بعثة عسكرية تركية، رفيعة المستوى، تزور روسيا، لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، أيضا.



سبوتنيك