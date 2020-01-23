الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

موقع ديلي ميل يكشف عن فحوى الطُرفة التي أرسلها ابن سلمان لرئيس شركة أمازون

كشفت موقع “ديلي ميل” البريطاني عن فحوى الرسالة التي أرسلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس شركة أمازون جيف بيزوس.

وقال الموقع إن ابن سلمان أرسل في نوفمبر 2018 صورة لفتاة تشبه صديقته لورن سانشيز وأرفقها بطُرفة حول كيفية التفاوض مع النساء، بعد أشهر من “اختراق” هاتف بيزوس باستخدام ملف يحمل مقطع فيديو أرسله عبر تطبيق “واتس آب”.

وأشار الموقع إلى أن الطُرفة التي أرسلها بن سلمان قالت “إن مجادلة النساء تشبه قراءة اتفاقية ترخيص البرامج الحاسوبية… في نهاية المطاف، كل ما تفعله هو أنك تتجاهل قراءة بنود الاتفاقية وتضغط على زر موافق”.


وتبادل ولي العهد السعودي ورئيس شركة أمازون رقمي هاتفيهما خلال عشاء بمدينة هوليوود في أبريل 2018.


وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصدر مطلع أن اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة سيقدمان تقريراً يفيد بوجود أدلة كافية على أن السعودية اخترقت هاتف مؤسس شركة أمازون.


في حين أشارت صحيفة “الغارديان” في وقت سابق إلى أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي العهد، يعتقد أنها كانت تحوي ملفاً به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات.


وفي حال ثبوت تلك الاتهامات ستمثل هذه الواقعة زلة جديدة لولي العهد الشاب أمام المجتمع الدولي، بعد قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.