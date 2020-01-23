موقع ديلي ميل يكشف عن فحوى الطُرفة التي أرسلها ابن سلمان لرئيس شركة أمازون

كشفت موقع “ديلي ميل” البريطاني عن فحوى الرسالة التي أرسلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس شركة أمازون جيف بيزوس.



وقال الموقع إن ابن سلمان أرسل في نوفمبر 2018 صورة لفتاة تشبه صديقته لورن سانشيز وأرفقها بطُرفة حول كيفية التفاوض مع النساء، بعد أشهر من “اختراق” هاتف بيزوس باستخدام ملف يحمل مقطع فيديو أرسله عبر تطبيق “واتس آب”.



وأشار الموقع إلى أن الطُرفة التي أرسلها بن سلمان قالت “إن مجادلة النساء تشبه قراءة اتفاقية ترخيص البرامج الحاسوبية… في نهاية المطاف، كل ما تفعله هو أنك تتجاهل قراءة بنود الاتفاقية وتضغط على زر موافق”.



وتبادل ولي العهد السعودي ورئيس شركة أمازون رقمي هاتفيهما خلال عشاء بمدينة هوليوود في أبريل 2018.



وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصدر مطلع أن اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة سيقدمان تقريراً يفيد بوجود أدلة كافية على أن السعودية اخترقت هاتف مؤسس شركة أمازون.



في حين أشارت صحيفة “الغارديان” في وقت سابق إلى أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي العهد، يعتقد أنها كانت تحوي ملفاً به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات.



وفي حال ثبوت تلك الاتهامات ستمثل هذه الواقعة زلة جديدة لولي العهد الشاب أمام المجتمع الدولي، بعد قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.