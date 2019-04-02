بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

موقع الكارثة التي قضت على 75 في المئة من كائنات الأرض

قال علماء في الولايات المتحدة إنهم عثروا على بقايا مستحاثات تعود لكائنات ضخمة نفقت بعد دقائق قيلة من اصطدام جرم سماوي هائل بكوكب الأرض قبل 66 مليون سنة.


وبحسب ما نقلت صحيفة "جابان تايمز"، فإن اصطدام هذا الجرم السماوي الكبير هو الذي أدى إلى انقراض الديناصورات في عصر غابر.


وأوضح باحثو حفريات في جامعة كنساس، في ورقة علمية، أنهم عثروا على المستحاثات التي تضم حيوانات وأسماكا، في موقع بولاية نورث داكوتا، شمالي الولايات المتحدة.


ويرى العلماء منذ وقت طويل أن المكسيك كانت أكثر مناطق الأرض تضررا من جراء اصطدام الجرم السماوي، ويقولون إن الكارثة أدت إلى القضاء على 75 في المئة من حيوانات الأرض وأنواعها النباتية.


ويضيف المصدر أن هذه التحولات الناجمة عن كارثة الجرم السماوي، هي التي عبدت الطريق أمام ظهور الإنسان على كوكب الأرض، حسب تعبيره.

وترجح التقديرات العلمية أن تكون الهزة العنيفة للأرض قد أحدثت تدفقا مائيا كبيرا، انطلاقا مما يعرف بالبحر الداخلي وهو بحر يكون محاطا في أغلبه باليابسة.

ووجد الباحثون في الموقع مستحاثات تضم كلا من السمك والفقاريات الأرضية والأمونيت، وفق ما أوضحه الأكاديمي المشرف على الدراسة، روبرت دي بالما.

وتم العثور في موقع نورث داكوتا على حفريات أسماك تعود إلى فوهة في المكسيك، ويتوقع العلماء أن تكون مقذوفات الزلزال الكبير قد وصلت من المكسيك إلى الشمال الأميركي في غضون عشرات الدقائق فقط.