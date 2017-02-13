موقع إسرائيلي يكشف عن اتصالات مستمرة بين مشيخة قطر والكيان الصهيوني

تتوالى خطوات التطبيع المتلاحقة بين عدد من ممالك ومشيخات الخليج والكيان الصهيوني تحت ذرائع وحجج متعددة ويأتي في هذا السياق ما كشفه موقع “واللا” الإسرائيلي عن وجود اتصالات مستمرة تجري بين مشيخة قطر وكيان الاحتلال تحت ذريعة مساعدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أكثر من عشر سنوات في قطاع غزة.



ويفرض كيان الاحتلال الاسرائيلي حصارا جائرا وخانقا على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة ويمنع عنهم الامدادات والسلع اللازمة لمعيشتهم.



وقال سفير المشيخة إلى قطاع غزة محمد العمادي للموقع الاسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار ..إنه “على اتصال دائم بنظرائه الإسرائيليين ومن بينهم منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية يوآف مردخاي إضافة إلى آخرين” واصفا علاقته بالمسؤولين الإسرائيليين ب “الممتازة” “.



وأشار العمادي إلى أنه قدم للاسرائيليين عدة اقتراحات بخصوص مشاريع للطاقة وغيرها من المجالات مدعيا أن “الإسرائيليين يفهمون ذلك”.



وتتلاحق التقارير عن حجم التعاون والتنسيق بين عدد من ممالك ومشيخات الخليج مع كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث جرى العديد من اللقاءات بين مسؤءولين من كلا الطرفين حيث كان النظام القطري سباقا في إقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ زيارة شمعون بيريز رئيس الحكومة الإسرائيلية الاسبق آنذاك إلى الدوحة عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري ل “إسرائيل”.



وكان مساعد رئيس ما يسمى “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” آري هييسطين أكد في دراسة له نشرت الأسبوع الماضي أن مستوى التطابق بين نظام بني سعود ومشيخات الخليج وكيان الاحتلال الإسرائيلي على صعيد المصالح والأهداف المشتركة وسياقاتها ومفاعيلها وصل إلى درجة عالية مشيرا إلى أن “الطرفين باتا يعملان معا وبشكل متكامل من أجل هذه المصالح والأهداف”.

وكالات