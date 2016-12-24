موقع إخباري تركي: «داعشي» في قصر اردوغان

اتهم موقع «أودا تي في» الإخباري التركي الرئيس رجب طيب أردوغان باستقباله أحد «الدواعش» في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن الموقع زعمه أن أردوغان استقبل عائلة الطفلة السورية الآتية من مدينة حلب بانا العابد، والملقبة بـ «طفلة تغريدات حلب»، لافتة إلى أن والد الطفلة ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي.

ونشر «أودا تي في» صورة للشخص ذاته الذي ظهر مع اردوغان، ولكن في وضع كان يحمل فيه سلاحاً وخلفه علم تنظيم «داعش».

وذكرت وسائل إعلام تركية أن بانا وصلت من حلب، الاثنين الماضي، على متن حافلات أجلت مدنيين من أحياء حلب المحاصرة.

وكانت بانا ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنكليزية، قد فتحتا حسابا على موقع «تويتر» قبل بضعة أشهر وتقطنان في حي القاطرجي بحلب الشرقية. وكان يتابع يوميات بانا أكثر من 300 ألف شخص.

وذكرت حسابات على موقع «فايسبوك»، أن بانا ادعت من قبل وفاة والدها في حلب، بينما هو حي ويعيش في تركيا وله صور مع المسلحين، كما أن للطفلة صوراً مع المسلحين.



(«السفير»)