موقع أمريكي يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثف دعمها للتنظيمات الإرهابية

أكد موقع مينت نيوز برس الأمريكي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثف على نحو غير مسبوق دعمها للتنظيمات الإرهابية في جنوب سورية في محاولة يائسة من طرفها لكسب موطئ قدم استراتيجي داخل سورية.





وأشار الموقع في تقرير أعده ايليوت غابرييل إلى أن أطرافاً إقليمية بما فيها إسرائيل تحاول بشكل محموم تعزيز دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل “بالوكالة” عنها في سورية بهدف تأجيج الأزمة وإطالة أمدها مبينا أنه بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي فإن مسألة إحكام السيطرة والتمدد إلى الأراضي المحيطة بالجولان السوري المحتل تحمل أهمية كبيرة ما يدفعه إلى مضاعفة الدعم الذي يقدمه لسبع مجموعات مسلحة على الأقل مما يسمى “معارضة معتدلة”.





ولفت الموقع إلى أن الدعم الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية في سورية الذي بدأ منذ سنوات ويشمل أسلحة وذخائر وأموالاً ومساعدات طبية ولوجستية تزايد بشكل كبير بعد أن أوقفت وكالة الاستخبارات الأمريكية الشهر الماضي الأموال التي كانت تقدمها على شكل راتب شهري لنحو 10 إلى 20 ألف إرهابي.



