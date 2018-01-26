موقع أمازون يطرح رواية لصدام حسين
طرح موقع "أمازون" لبيع المنتجات عبر الإنترنت رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان "زبيبة والملك".
وأشار موقع "مترو" إلى أن هذه "الرواية الرومانسية كتبها حسين عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنغليزية من الرواية وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام".
وتجدر الاشارة الى أن الرواية المؤلفة من 160 صفحة، تحكي قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.
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