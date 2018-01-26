موقع أمازون يطرح رواية لصدام حسين

وأشار موقع "مترو" إلى أن هذه "الرواية الرومانسية كتبها حسين عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنغليزية من الرواية وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام".

وأشار موقع "مترو" إلى أن هذه "الرواية الرومانسية كتبها حسين عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنغليزية من الرواية وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام".