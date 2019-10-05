موفد طاجيكستان يبحث 3 أمور في سورية

أكد سفير طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زوبيدوف الموفد بمهمة رسمية إلى دمشق رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سورية على مختلف المستويات ووقوفها إلى جانبها حتى تحقيق النصر الكامل على الإرهاب.



وقال زوبيدوف وخلال زيارته الرسمية إلى سورية أنه "بحث مع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال لقائهما أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الوفود والاستمرار بالمشاورات السياسية بهدف إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والإشراف على تنفيذها معرباً عن أمله في أن تبدأ تلك المشاورات قريباً في طاجيكستان على مستوى وزارتي خارجية البلدين.





وأشار زوبيدوف إلى أنه نقل في زيارته السابقة لدمشق خلال شهر أيار الماضي رسالة خطية من وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين إلى نظيره السوري وليد المعلم أبدى فيها الجانب الطاجيكي رغبته بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.