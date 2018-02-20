موغيريني تحضر لمؤتمر يدعم «المعارضات»

وتحرص موغيريني على التأكيد أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، وتشدد على أن بروكسل لا تريد رؤية مسارات بديلة للحل، في إشارة إلى مساري أستانا وسوتشي، وبحسب كلامها فإن «كل الطرق يجب أن تؤدي إلى جنيف». كما يحرص الاتحاد الأوروبي على دعم المعارضات لتوحيد صفوفها وتحضيرها للانخراط أكثر فأكثر في عملية التفاوض، في حين أدعت موغريني أنها لا تستطيع الحديث مع دمشق، وقالت الخميس الماضي: «نحن نتحاور مع الأطراف المؤثرة على دمشق لتشجيعها على المشاركة بشكل جدي وحقيقي بعملية جنيف»، متجاهلة أن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري سبق وقبل لقائها على هامش اجتماعات جنيف في آذار عام 2016. وقالت موغيريني بعد وصولها إلى العاصمة البلغارية صوفيا، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي: «نحن نحضر لمؤتمر بروكسل الثاني حول مستقبل سورية والمنطقة بأسرها، وقبل كل شيء من الناحية الإنسانية»، مشيرة إلى أن «هدف المؤتمر سيكون جمع الموارد لتقديم المساعدة للسوريين داخل البلاد، واللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان»، موضحة أنها بحثت هذه المبادرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في الكويت، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق، مضيفة أن المؤتمر حول سورية سيعقد برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت بروكسل استضافت المؤتمر السابق حول الوضع الإنساني في سورية في نيسان عام 2017.