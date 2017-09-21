موغوريني: السوريون هم الذين يجب أن يقرروا في جنيف مستقبل بلادهم

أكدت فيدريكا موغوريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن أن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة متى وكيف تبدأ العملية السياسية ”ولا يعود لنا قرار اختيار الدستور والانتخابات في بلادهم”.

وقالت موغوريني في مقابلة تلفزيونية: ”سنطلق مسارا لحل الأزمة السورية في بروكسل يشمل أكثر من 50 وزير خارجية ” لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم تحقيق الاستقرار في مناطق تخفيف التوتر بالتعاون مع جنيف واستانا.