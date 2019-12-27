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موعد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى لعام 2020 المقبل

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، بأنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان لعام 1441 هجري، يوم الخميس 23 نيسان 2020 المقبل.

ووفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، فإن الجروان أضاف أن هلال شهـر رمضان سيولد عند الساعة 6:26 بحيث يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة.
وذكر الجروان أن ظروف الرؤية البصرية ستتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، بحيث تكون فرصة رصده قائمة ليصبح الجمعة 24 نيسان من عام 2020، غرة شهر رمضان لعام 1441.

وأردف كلامه قائلاً: “فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 أيار من عام 2020، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 أيار، غرة شوال”.

وختم عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك كلامه قائلاً: “أما بالنسبة لشهر ذي الحجة، فيولد هلال شهر ذي الحجة يوم الإثنين 20 تموز 2020 الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 تموز غرة ذي الحجة، على أن يصبح الجمعة 31 تموز 2020، عيد الأضحى المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية”.