موعد جديد للتقنين الكهربائي في اللاذقية لمنع انهيار الشبكة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء اللاذقية عن تعديل جديد على أوقات التقنين في المحافظة، مبينة أنه تمت إزاحة الموعد ربع ساعة إضافية للحفاظ على استقرار التردد للمنظومة الكهربائية السورية في الحدود المسموحة فنياً.



ولفتت الشركة في بيان لها أن التقنين لا يزال وفق نظام 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل، إلا انه لن يبدأ على رأس الساعة كما كان وإنما بعد ربع ساعة منها، معللة الأمر بأنه يهدف لحماية الشبكة السورية من الانهيار والانقطاع العام.



ليتساءل مواطنون عن تأثير الموعد على انهيار الشبكة طالما أن القطع والوصل موحد للأحياء التي يطبق عليها نفس النظام مهما اختلف التوقيت، مؤكدين ان التوقيت الحالي غير موفق خاصة وأنه يمنع المواطنين من حضور أي برنامج أو عمل درامي من بدايته و وكذلك الأمر لمواعيد نشرات الاخبار، بحسب ما ذكروا، مطالبين بدراسة مواعيد التقنين بشكل أفضل وتبريرها بشكل منطقي أكثر حتى لا تكون كنوع من التضييق الجديد على المواطن، على حد قولهم.