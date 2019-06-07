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موظف يقوم بسرقة مركز إصدار البطاقات الذكية في ريف دمشق

بناء على المعلومات الواردة إلى مركز ناحية رنكوس حول قيام أحد الأشخاص بسرقة الصالة الخاصة بإصدار البطاقات الذكية وسرقة محتوياتها ، توجهت دورية من ناحية رنكوس للكشف على الصالة حيث تبين أن الدخول تم عن طريق خلع وكسر الحماية الحديدية للنافذة الخلفية لمركز البطاقة الذكية في الطابق الأرضي ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو ( ع . ح ) مواليد 1988 كون مفاتيح الصالة جميعها تبقى بحوزته وآخر شخص يقوم بمغادرتها بعد خروج جميع الموظفين ويستطيع الدخول والخروج منها دون أن يثير الريبة والشك حيث تم إحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه بعد مواجهته بالمعلومات الموجودة اعترف بإقدامه على سرقة كافة محتويات مركز البطاقة الذكية بمفرده عن طريق الكسر والخلع باستخدام منشار حديد لإبعاد الشبهات عنه كونه يحمل مفاتيح الصالة المذكورة حيث تم استرداد جميع المسروقات ، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .



الشرطة-محمد حلو