موظف يدس مخدراً مهلوساً لزملائه في العمل!... السبب؟

أقدم موظف أميركي شاب على دس مخدر "LSD" المهلوس في مشروبات زملائه في العمل مبررا فعلته بأن "طاقتهم سلبية".وبحسب ما اشارت "روسيا اليوم" فان الشاب دس المخدر الخطير في عبوات المياه وأكواب القهوة الخاصة بزملائه دون أن يشعروا بذلك.وقد حضرت الشرطة إلى مكتب الشركة الواقع في ولاية ميسوري الأميركية، عقب تلقيها اتصالا من الموظفين الذين شعروا فجأة بالدوار والرعاش.



وخلال التحقيق مع المتهم، اعترف بفعلته وبررها بامتلاك زملائه "لطاقة سلبية"، ما دفعه لدس المخدر المهلوس لثلاثة منهم، أسعف اثنان منهم إلى المستشفى ليتحسن وضعهما تدريجيا مع زوال تأثير المادة المخدرة.كما أكد المحققون أنه لم يتم توجيه أي تهم للشاب حتى اللحظة، إلى أن تنتهي الفحوصات الجارية على عبوات المياه التي شرب منها الموظفون المستهدفون.



وقد يواجه الشاب تهما قضائية مختلفة، تتمحور حول حيازته "مواد خاضعة للرقابة"، وتنفيذه اعتداء من الدرجة الثانية، في حال أثبت وجود المخدر القوي في عبوات المشروبات.