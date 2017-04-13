موظف بدوام كامل لتوسيع الأحذية الجديدة لملكة بريطانيا

يُعبِّر البريطانيون عن حبهم وتقديرهم للملكة إليزابيث، لكن إعلان القصر عن أحدث الوظائف الخاصة بالملكة قد يجعل الشكوك تساور بعضهم حول ولائهم لها، وفقاً لما نشرته صحيفة تليغراف البريطانية.



وتدعى الوظيفة الشاغرة "مليّن الحذاء الملكي"، فوفقاً للبروتوكول المُتَّبَع، تُعيِّن الملكة شخصاً يمشي في أروقة القصر كلما اقتنت الملكة زوجاً جديداً من الأحذية، لمنع تكوُّن بثورٍ في قدميّ الملكة، لكن، سواء كنت رجلاً أو امرأة، فإن تجميد قدميك في أرقى الأحذية لن يجعلها ملكية في النهاية.



وبعيداً عن التخمينات الكثيرة لقياس حذاء الملكة، فإن نمرتها هي رقم 4 بالقياس البريطاني، ما يعادل في بلادنا نمرة 37.



قد يصاب صاحب المقاس رقم 4 بالفرحة، لأن ذلك قد يجعله يتجول في أروقة القصر الملكي، ناهيك عن ارتدائه لزوج من الأحذية الجلدية المفضلة للملكة من طراز أنيللو وديفيدز، الذي يصل ثمنه إلى ألف جنيه إسترليني.



وبمعرفة طبيعة الوظيفة التي تتطلب أشخاصاً ذوي أقدام وأصابع تتحرَّك بمجرَّد أن يُطلَب منها ذلك، نشر القصر الملكي الشروط في الاعلان الوظيفي التي يجب توافرها في المُتقدِّم المثالي للوظيفة، وهي ان يكون المتقدم للوظيفة قد ليَّن بعض الأحذية القاسية من قبل، كالأحذية الجلدية ذات الأطراف المدببة عقب إخراجها من علبتها مباشرة لمدة 48 ساعة ، كما يجب ان يكون مقاس قدم المتقدم من الوظيفة 4، اما الشرط الأساسي فيجب ألا تكون رائحة القدمين كريهة.

وكالات