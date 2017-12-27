موسم جديد من الجفاف.. الانحباس المطري غير مريح من ناحية مياه الشرب والري!

حالة الانحباس المطري التي تشهدها محافظتي دمشق وريفها منذ بداية الفصل الشتوي غير مريحة بشكل عام على كافة الصعد من ناحية مياه الشرب والسقاية وحتى على الزراعات البعلية التي تأثرت نتيجة الظروف الجوية الحالية التي تتعرض لها المنطقة والتي تشير بمجملها إلى حالة جديدة وموسم جديد من الجفاف.

وأضافت مصادر خاصة من داخل وزارة الموارد المائية أن الدليل على ذلك هي كميات الهطولات التي تم تسجيلها على مؤشرات الأرصاد الجوية والتي لا تتجاوز بضعة ميلمترات لا أكثر، ورغم كل ذلك أبدت المصادر تفاؤلها بهطولات مطرية تمنت أن تكون غزيرة جداً ولفترات طويلة.