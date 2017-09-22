موسكو: “قسد” تدخل مناطق “داعش” بريف دير الزور دون قتال, وهجوم “النصرة” في حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة تدخل مناطق انتشار تنظيم “داعش” الإرهابي بريف دير الزور دون قتال وذلك في تأكيد جديد على الارتباط الوثيق بين واشنطن والتنظيم التكفيري الذي انفضح آخر فصوله بإخلاء “التحالف” قياديي التنظيم من مناطق عديدة في ريف دير الزور.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف بأن “وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين إرهابيي تنظيم “داعش” ومجموعات “قسد” رغم دخولها العديد من مناطق انتشار التنظيم الإرهابي”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أول أمس أن “التحالف الدولي” يلعب دوراً تمثيلياً في قتال تنظيم “داعش” الإرهابي ودعته إلى عدم عرقلة عمليات الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن “عناصر قوات العملية الخاصة الروسية إلى جانب وحدات الجيش العربي السوري ينفذون مهمات قتالية للقضاء على إرهابيي تنظيم “داعش” “مبيناً أنه “تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية الموجودة في قطر بشكل صارم بأن محاولات القصف من مناطق وجود “قسد” ستواجه رداً فورياً ”.

وذكر كوناشينكوف أن وحدات من الجيش العربي السوري تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات حيث توجد مجموعات “قسد” وعسكريون أمريكيون.

وتشارك روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب منذ الـ 30 من أيلول الماضي بطلب من الحكومة السورية حيث أسهمت مشاركتها ودعمها لعمليات الجيش العربي السوري في تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد ونقص مناطق انتشارها بشكل كبير.

بيسكوف: الهجوم الذي شنه إرهابيو “جبهة النصرة” في منطقة تخفيف التوتر شمال حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية

في سياق آخر جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف التأكيد على أن الهجوم الذي شنه تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة تخفيف التوتر شمال حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية لوقف انتصارات الجيش السوري شرق دير الزور.

جاء ذلك خلال تصريح لبيسكوف للصحفيين في موسكو اليوم.

وكانت هيئة الأركان الروسية أكدت أن هجوم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على مواقع الجيش السوري شمال حماة أول أمس انتهاك لاتفاق منطقة تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع أستانا 6 وأنه جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية لوقف انتصارات الجيش السورى شرق دير الزور.

وتعرضت عدة مواقع للجيش العربي السوري أول أمس لهجمات إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على عدة محاور في ريف حماة الشمالي حيث تصدت لها وحدات الجيش والقوات الرديفة وكبدتها خسائر فادحة.

المصدر: سانا