موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا"، التأكيد على أن الإرهابيين في إدلب يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين والمناطق المجاورة ومواقع الجيش السوري ومطار حميميم، مشدداً على أنه من حق الجيش السوري الرد على هذه الاعتداءات.



وقال نيبينزيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في إدلب إن:" الجيش السوري يحارب الإرهاب على الأراضي السورية وله كامل الحق في القضاء على الإرهابيين في إدلب وفي أي مكان في أراضيه ولا يمكن لأحد منعه من تطبيق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله".



كما أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون"، أن التنظيمات الإرهابية تواصل السيطرة على محافظة إدلب وتهديد المناطق المجاورة ما يتطلب مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا حتى القضاء عليه بشكل نهائي.



وشدد تشانغ على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يلتزم بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها كما أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وفقاً للقرار 2254 دون أي تدخل خارجي.