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موسكو: مشروع القرار البريطاني جاء لدعم الإرهابيين وعرقلة الهدنة

 

أعلنت روسيا استنكارها لمشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الغوطة الشرقية، مؤكدة أنه جاء لدعم الإرهابيين ولتعطيل القرار 2401.

وقال أليكسي غولتياييف مندوب روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة مشروع القرار البريطاني، “إن الرعاة الخارجيين للميليشيات المسلحة يثيرون ضجة إعلامية ويطلقون تصريحات مدوية”، مضيفا “كأن أصحاب مشروع القرار يقولون للإرهابيين .. إصبروا نحن سنساعدكم”.

وأشار غولتياييف إلى أن الإرهابيين المتواجدين في الغوطة الشرقية مازالوا يحاولون إفشال الهدنة ويمنعون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية ويستخدمونهم كدروع بشرية ويواصلون قصف الممر الإنساني.

واقترح الوفد الروسي عددا من التعديلات، وخاصة إدانة كافة الأعمال الإرهابية في سورية، وإدراج الدعوة إلى ضمان خروج آمن من الغوطة الشرقية لجميع المدنيين على نص القرار.

وتم تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى يوم الاثنين القادم.

المصدر : وكالات

 

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