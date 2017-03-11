سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام تركيا سحب قواتها الغازية للأراضي السورية فورا
التواجد الأميركي في سورية:
قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا
لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية
مسؤول عسكري أمريكي يقر بمسؤولية قواته عن قتل مدنيين خلال إحدى عملياتها في اليمن
الجيش يُصفّي «داعش» في حلب ... وترامب قادم من «فوهة مدفع»!
ضبط وتدمير شبكة أنفاق بطول نحو 300 متر في حرستا
الأتراك يستهدفون الجيش في منبج... وتعزيزات مدفعية أميركية في الشمال
نائب في البرلمان السوري "يفتح النار" على "حيتان" اللاذقية
سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن
حول الأمن والتربية في اللاذقية
العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا
الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”
الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا
واشنطن تقر بإرسال جنود من المارينز إلى شمال سورية بزعم محاربة الإرهاب

موسكو: لقاء «أستانة» سيبحث خريطة انتشار «داعش» و«النصرة»

أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن اجتماع أستانة المقبل، يومي 14 و15 آذار الجاري، سيبحث «استكمال خريطة انتشار تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)» في سوريا.
وأضاف أن اللقاء سيتطرق إلى «تنسيق مسودة اتفاق حول المنطقة التي انضمت إلى عملية وقف إطلاق النار، وتشكيل فريق عمل معني بتبادل الأسرى، وبحث مقترح إنشاء لجنة دولية معنية بإزالة الألغام من مناطق الآثار السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري الجديد».

وقال إن وحدات من الجيش السوري دخلت إلى عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، ويتم حالياً استئناف عمل مؤسسات الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية في تلك المناطق. كذلك، أشار إلى وصول أول وحدة من مركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية إلى تدمر، للعمل على تأمين المدينة وتطهير آثارها والمنشآت الحيوية فيها من المتفجرات، بالتعاون مع الجانب السوري. وبالتوازي، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إلى «ارتياح» بلادها حيال سير العملية التفاوضية حول سوريا في أستانة، مضيفة أن لقاء أستانة المقبل سيمهد لعقد الجولة الخامسة من مباحثات جنيف المقررة في 23 آذار الجاري.

المصدر: الأخبار+ وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.