موسكو: لقاء «أستانة» سيبحث خريطة انتشار «داعش» و«النصرة»

أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن اجتماع أستانة المقبل، يومي 14 و15 آذار الجاري، سيبحث «استكمال خريطة انتشار تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)» في سوريا.

وأضاف أن اللقاء سيتطرق إلى «تنسيق مسودة اتفاق حول المنطقة التي انضمت إلى عملية وقف إطلاق النار، وتشكيل فريق عمل معني بتبادل الأسرى، وبحث مقترح إنشاء لجنة دولية معنية بإزالة الألغام من مناطق الآثار السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري الجديد».



وقال إن وحدات من الجيش السوري دخلت إلى عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، ويتم حالياً استئناف عمل مؤسسات الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية في تلك المناطق. كذلك، أشار إلى وصول أول وحدة من مركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية إلى تدمر، للعمل على تأمين المدينة وتطهير آثارها والمنشآت الحيوية فيها من المتفجرات، بالتعاون مع الجانب السوري. وبالتوازي، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إلى «ارتياح» بلادها حيال سير العملية التفاوضية حول سوريا في أستانة، مضيفة أن لقاء أستانة المقبل سيمهد لعقد الجولة الخامسة من مباحثات جنيف المقررة في 23 آذار الجاري.

المصدر: الأخبار+ وكالات