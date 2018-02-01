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موسكو: عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي خطأ سياسي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية امتناع بعض (المعارضين السوريين) عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي “خطأ سياسي”.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء: “نحن نأسف لموقف أولئك (المعارضين السوريين) الذين قرروا لأسباب مختلفة، وقبل كل شيء بسبب ضغوط القوى الخارجية، الامتناع عن المشاركة في المؤتمر”.

وتابعت: “نحن على قناعة بأن هذا خطأ سياسي”.

وأضافت زاخاروفا: “نأمل في أن تصبح القرارات التي اتخذت في سوتشي مساهمة في عملية التفاوض السورية – السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف وعلى منصات أخرى للمساعدة على التسوية في سوريا، وقبل كل شيء أستانا”.

وأعربت عن الأمل بأن “يرسي ذلك أساساً للتحرك إلى الأمام، ومن المهم أن يكون هذا التحرك بسرعة أكبر”.

هذا، واتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 كانون الثاني على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة و (المعارضة) لإصلاح الدستور، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

زاخاروفا: التطورات في عفرين تثير قلقاً
وتطرقت زاخاروفا إلى الوضع شمالي سوريا، حيث تقوم تركيا بعدوان ضد (وحدات حماية الشعب) الكردية. وقالت: “نحن نواصل متابعة التطورات في شمال سوريا، وهي تثير قلقاً جدياً”، مضيفة: “نحن نجدد الدعوة لجميع الأطراف إلى ضبط النفس”.

وجددت زاخاروفا التأكيد على موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة ووحدة أراضي سوريا.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت يوم 20 كانون الثاني عملية عسكرية في منطقة عفرين شمالي سوريا ضد (وحدات حماية الشعب) الكردية، التي تعتبرها تركيا “تنظيماً إرهابياً”.

المصدر: وكالات

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