موسكو: حان الوقت ليتخلى الساسة الأمريكيون عن وهمهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الحظر المعلن مؤخراً على دخول رئيس حكومة جمهورية الشيشان الروسية مسلم خوتشيف الأراضي الأمريكية لن يبقى بلا رد محذرة من أنه خطوة عدائية تجاه موسكو تتطلب الرد.



وجاء في بيان للوزارة : هذا القرار يعكس نهج الجانب الأمريكي الذي يركز على تأجيج التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية, مضيفاً: تم من جديد بهذه الخطوة توجيه الاتهامات الباطلة لمسؤول روسي في إطار معاقبة أي مسؤول وأفراد عائلاته وكل رجل دولة لا يحظى برضى واشنطن.



وأكدت الوزارة في بيانها أن الجانب الأمريكي لن يتمكن عبر هذه الطريقة العقيمة من ممارسة المزيد من الضغط على موسكو, لافتةً إلى أن الوقت حان ليتخلى الساسة الأمريكيون عن وهمهم بأن منع دخول أراضي بلادهم يمكن أن يخيف أي شخص في بلادنا وهذا التصور سخيف.



وحظرت السلطات الأمريكية على رئيس حكومة الشيشان وزوجته سبيات شابازوفا دخول الأراضي الأمريكية مبررةً ذلك بتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان من جانبه.