موسكو تنفي علمها بوجود قاعدة عسكرية لإيران في سورية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن موسكو لا تمتلك معلومات حول وجود قاعدة عسكرية لإيران بالقرب من تدمر في سوريا.









وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى موسكو معلومات بشأن مثل هذه القاعدة: "لا، أنا لا امتلك أي معلومات بهذا الشأن".









وتعليقا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قال بوغدانوف: "نحن ندعو الجميع إلى الهدوء لتفادي أي تصعيد خطير في المنطقة".





كما ذكر نائب وزير الخارجية أن روسيا وتركيا وإيران قد تعقد لقاء ثلاثيا حول سوريا في أستانا على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن عقد اللقاء قيد التنسيق حاليا.









ونوه بوغدانوف أيضا بأنه من المحتمل تمديد فترة عمل مناطق خفض التصعيد في سوريا.





وجدد التأكيد على أن روسيا تدعو للالتزام بالاتفاق بشأن مناطق خفض التصعيد والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وقال: "نحن نشدد دائما على أن إقامة مناطق خفض التصعيد إجراء مؤقت يهدف إلى تهيئة ظروف ملائمة أكثر للتسوية السياسية، التي يراد منها في نهاية المطاف... ضمان تنفيذ القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي وسيادة وسلامة أراضي ووحدة سوريا".





المصدر: نوفوستي