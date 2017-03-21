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موسكو تنفي أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية شمال سورية

بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية ريدور خليل، عن التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول إقامة قاعدة عسكرية روسية في منطقة عفرين في ريف حلب لتدريب مقاتلين أكراد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نشرت وحدة من مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من قاعدة «حميميم» مقراً له في منطقة عفرين بالقرب من حلب».
وقالت الوزارة وفقاً لموقع «روسيا اليوم»: إن «الوحدة نشرت في منطقة التماس التي تفصل وحدات الدفاع الشعبي الكردية عن المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر، وذلك للحفاظ على الالتزام باتفاقية وقف الأعمال القتالية بين الفصائل السورية المسلحة».

وكالات

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